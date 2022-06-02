Ильхам Алиев поздравил президента Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Итальянской Республики.

Мы высоко ценим отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией и придаем им большое значение. Чувство особого удовлетворения вызывают развитие с каждым днем наших двусторонних связей, укрепление стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке.

Нас радуют успешное взаимодействие и достигнутые успехи в экономической, торговой и энергетической сферах. Итальянские компании осуществляют широкую деятельность в Азербайджане и играют важную роль в наших отношениях. В настоящее время это сотрудничество успешно продолжается и в деле восстановления и реконструкции наших освобожденных от оккупации территорий, представляющем важное значение для Азербайджана.

Азербайджан намерен и дальше расширять многогранное партнерство с дружественной Италией. Сегодня есть хорошие перспективы для развития нашей взаимовыгодной деятельности. Несомненно, используя имеющийся потенциал в области экономики, энергетики и других сферах, в частности, возможности в ненефтяном секторе мы можем наполнить наше сотрудничество новым содержанием.

Убежден, что благодаря совместным усилиям наши дружественные связи, построенные на здоровой основе, и впредь будут развиваться и укрепляться как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского Союза.

В этот знаменательный день желаю Вам здоровья, счастья и успехов в делах, дружественному народу Италии – постоянного благополучия и процветания".