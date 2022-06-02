Ильхам Алиев поздравил президента Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Итальянской Республики Серджо Маттарелле.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Итальянской Республики.
Мы высоко ценим отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Италией и придаем им большое значение. Чувство особого удовлетворения вызывают развитие с каждым днем наших двусторонних связей, укрепление стратегического партнерства, основанного на взаимном доверии и поддержке.
Нас радуют успешное взаимодействие и достигнутые успехи в экономической, торговой и энергетической сферах. Итальянские компании осуществляют широкую деятельность в Азербайджане и играют важную роль в наших отношениях. В настоящее время это сотрудничество успешно продолжается и в деле восстановления и реконструкции наших освобожденных от оккупации территорий, представляющем важное значение для Азербайджана.
Азербайджан намерен и дальше расширять многогранное партнерство с дружественной Италией. Сегодня есть хорошие перспективы для развития нашей взаимовыгодной деятельности. Несомненно, используя имеющийся потенциал в области экономики, энергетики и других сферах, в частности, возможности в ненефтяном секторе мы можем наполнить наше сотрудничество новым содержанием.
Убежден, что благодаря совместным усилиям наши дружественные связи, построенные на здоровой основе, и впредь будут развиваться и укрепляться как в двустороннем порядке, так и в рамках Европейского Союза.
В этот знаменательный день желаю Вам здоровья, счастья и успехов в делах, дружественному народу Италии – постоянного благополучия и процветания".