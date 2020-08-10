Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Александр Григорьевич,
Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Беларусь.
Итоги выборов еще раз подтвердили высокое доверие граждан Беларуси к Вам, широкую поддержку народом проводимого Вами политического курса во имя развития Вашей страны.
Верю, что Ваша убедительная победа послужит процветанию братской Беларуси и дальнейшему укреплению ее международных позиций, внесет вклад в устойчивое развитие азербайджано-белорусского стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, основанных на традициях дружбы между нашими народами.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в деятельности на благо братского народа Беларуси".