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Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси

Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси Президент Азеобайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президентуРеспублики Беларусь Александру Лукашенко.
Внешняя политика
10 августа 2020 г. 18:03
Ильхам Алиев поздравил президента Беларуси

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщает Report,  в письме говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич, 

Поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Беларусь.

Итоги выборов еще раз подтвердили высокое доверие граждан Беларуси к Вам, широкую поддержку народом проводимого Вами политического курса во имя развития Вашей страны.

Верю, что Ваша убедительная победа послужит процветанию братской Беларуси и дальнейшему укреплению ее международных позиций, внесет вклад в устойчивое развитие азербайджано-белорусского стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества, основанных на традициях дружбы между нашими народами.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов в деятельности на благо братского народа Беларуси".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Belarus prezidentini təbrik etdi

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