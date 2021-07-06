Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил первому президенту Республики Казахстан - Елбасы Нурсултану Назарбаеву поздравительное письмо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил первому президенту Республики Казахстан - Елбасы Нурсултану Назарбаеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Нурсултан Абишевич,

Искренне поздравляю Вас по случаю дня рождения и передаю свои наилучшие пожелания.

Пройдя славный жизненный путь, Вы являетесь выдающимся государственным деятелем, приложившим все усилия для процветания Республики Казахстан и обеспечившим нынешний высокий уровень развития и достойное место Вашей страны на международной арене.

Азербайджан и Казахстан связывают узы дружбы и братства, основанные на общей истории и моральных ценностях наших народов. Высоко ценю Ваши заслуги в деле укрепления этих связей между нашими народами и странами. Также хочу особо отметить Вашу деятельность в качестве почетного председателя Тюркского Совета и Ваш вклад в установление единства между тюркоязычными народами.

Всегда с теплотой вспоминаю и дорожу глубоким уважением, почтением и искренне дружескими отношениями, существовавшими между моим отцом президентом Гейдаром Алиевым и Вами.

В этот знаменательный день, уважаемый Нурсултан Абишевич, еще раз передаю Вам свои поздравления и желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей деятельности во имя благополучия братского народа Казахстана".