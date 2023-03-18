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Ильхам Алиев: Посмотрите, что говорит руководство Армении, заявлявшее "Карабах – это Армения, и точка"

Ильхам Алиев: Посмотрите, что говорит руководство Армении, заявлявшее "Карабах – это Армения, и точка" Посмотрите, что сегодня говорит руководство Армении, заявлявшее "Карабах - это Армения, и точка". Сегодня оно говорит: "Дайте нам возможность жить на территории 29 тысяч квадратных километров".
Внешняя политика
18 марта 2023 г. 14:56
Ильхам Алиев: Посмотрите, что говорит руководство Армении, заявлявшее Карабах – это Армения, и точка

Посмотрите, что сегодня говорит руководство Армении, заявлявшее "Карабах - это Армения, и точка". Сегодня оно говорит: "Дайте нам возможность жить на территории 29 тысяч квадратных километров".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 18 марта в обращении к азербайджанскому народу из села Талыш Тертерского района по случаю праздника Новруз.

Подчеркнув, что в период оккупации предпринимались попытки объединить все наши захваченные земли под названием "Нагорно-Карабахская Республика", глава государства сказал: "Почему в то время международные организации, некоторые проармянские страны не осудили Армению? Сколько еще мы должны сталкиваться с двойными стандартами? Сколько мы должны сталкиваться с лицемерием?".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Notice what Armenian leadership, which used to say that ‘Karabakh is Armenia, full stop’, is saying now
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyən Ermənistan rəhbərliyi bu gün nə deyir?

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