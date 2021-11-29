Ильхам Алиев: Отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях

Мы прекрасно побеседовали. Как друзья и братья провели обмен мнениями об ирано-азербайджанских связях. Пришли к решению, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях.

Мы прекрасно побеседовали. Как друзья и братья провели обмен мнениями об ирано-азербайджанских связях. Пришли к решению, что отныне ирано-азербайджанские связи будут развиваться по восходящей во всех областях.

Как передает Report, об этом в заявлении журналистам сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев после встречи с президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

«Наши народы – братские народы, наши страны – братские страны, и обсужденные сегодня вопросы еще раз показывают, что ирано-азербайджанские связи находятся на очень высоком уровне.

Подписан документ, что тоже имеет огромное значение. Это – исторический документ. Он еще раз показывает, насколько глубоки ирано-азербайджанские связи. Азербайджан будет получать туркменский газ через Иран. Это – прекрасная основа для трехстороннего сотрудничества, свидетельствующая о наших намерениях. Подписанный документ имеет очень большое значение и с точки зрения экономической и энергетической безопасности», - сказал глава государства.