Ильхам Алиев направил поздравление Сердару Бердымухамедову
- 26 сентября, 2025
- 09:13
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.
Как сообщает Report, в послании говорится:
"Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.
Азербайджан и Туркменистан объединяют традиционная дружба, добрососедство и сотрудничество. Уверен, что наши двусторонние отношения будут и впредь развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими корнями и национально-духовными ценностями.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и процветания".