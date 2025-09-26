Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев направил поздравление Сердару Бердымухамедову

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 09:13
    Ильхам Алиев направил поздравление Сердару Бердымухамедову

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

    Как сообщает Report, в послании говорится:

    "Уважаемый Сердар Гурбангулыевич,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Туркменистана – Днем независимости.

    Азербайджан и Туркменистан объединяют традиционная дружба, добрососедство и сотрудничество. Уверен, что наши двусторонние отношения будут и впредь развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших братских народов, тесно связанных друг с другом общими корнями и национально-духовными ценностями.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Туркменистана – постоянного благополучия и процветания".

