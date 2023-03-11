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Ильхам Алиев: Мы видим весьма практические результаты стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией

Ильхам Алиев: Мы видим весьма практические результаты стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией Очень приятно видеть Вас в Баку. Надеюсь, Вы останетесь довольны участием в Форуме.
Внешняя политика
11 марта 2023 г. 14:36
Ильхам Алиев: Мы видим весьма практические результаты стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией

Очень приятно видеть Вас в Баку. Надеюсь, Вы останетесь довольны участием в Форуме.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в формате видеоконференции президента Болгарии Румена Радева.

Поблагодарив президента Болгарии за визит для участия в X Глобальном Бакинском форуме, глава государства сказал: "Ваше личное участие повышает уровень Глобального Бакинского форума, и я, конечно, уверен, что Вы внесете важный вклад в потенциал этого международного мероприятия. Я также с удовлетворением вспоминаю наши встречи в Софии – во время моего официального визита в прошлом году и на церемонии открытия интерконнектора. За период, минувший с того времени, работа успешно продвигается, и мы видим весьма практические результаты нашего стратегического сотрудничества".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: We are seeing very tangible results of Azerbaijan-Bulgaria strategic cooperation
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycan-Bolqarıstan strateji əməkdaşlığının əməli nəticələrini görürük"

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