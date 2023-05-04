О нас

Ильхам Алиев: Мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения "Шахдениз"

Ильхам Алиев: Мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения "Шахдениз" Мы ожидаем больше газа с месторождения «Шахдениз». Через четыре года, а может быть, и меньше, мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения «Шахдениз». Мы также ожидаем - уже несколько лет ожидаем, но, надеюсь, что в этом году мы получим - пер
Внешняя политика
4 мая 2023 г. 01:13
Ильхам Алиев: Мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения Шахдениз

Мы ожидаем больше газа с месторождения "Шахдениз". Через четыре года, а может быть, и меньше, мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения "Шахдениз". Мы также ожидаем - уже несколько лет ожидаем, но, надеюсь, что в этом году мы получим - первый газ с месторождения "Абшерон".

Как передает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что в первой фазе разработки месторождения "Абшерон" будет добываться 1,5 млрд кубометров газа, глава государства отметил, что затем нужно будет решить вопросы, связанные со второй фазой проекта и рынком сбыта - будет ли это внутренний рынок или международный рынок. "Конечно, большой потенциал имеет проект по добыче глубинного газа с месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли". Над этим уже активно работают компании BP и SOCAR. Это крупное газоконденсатное месторождение, и когда я сказал 300 миллиардов кубометров, это минимум. Конечно, большой потенциал у месторождения "Умид-Бабек", которое частично разрабатывает сама компания SOCAR, но мы готовы работать и с международными компаниями. И нефтяное месторождение "Карабах", у которого тоже есть потенциал", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Təqribən dörd ildən sonra biz “Şahdəniz” yatağının yeni fazasından əlavə qaz hasil edəcəyik"

Другие новости из категории

Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
Президент Азербайджана: Мы поддерживаем с Европейским Союзом энергетический диалог
4 мая 2023 г. 01:06
Президент: Организация тюркских государств может и должна стать одним из глобальных силовых центров
Президент: Организация тюркских государств может и должна стать одним из глобальных силовых центров
4 мая 2023 г. 00:21
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны Алят
Ильхам Алиев: У нас большие ожидания в отношении будущей деятельности свободной экономической зоны "Алят"
4 мая 2023 г. 00:07
В Администрации президента Турции почтили память Гейдара Алиева
ФотоВ Администрации президента Турции почтили память Гейдара Алиева
3 мая 2023 г. 23:47
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
3 мая 2023 г. 23:33
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
3 мая 2023 г. 23:00
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
3 мая 2023 г. 22:49
Ильхам Алиев: Только вместе Азербайджан и Грузия могут достичь поставленных целей
Ильхам Алиев: Только вместе Азербайджан и Грузия могут достичь поставленных целей
3 мая 2023 г. 22:09
Президент: Все в Иране должны понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном
Президент: Все в Иране должны понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном
3 мая 2023 г. 21:50
Ильхам Алиев: Сейчас наше посольство в Тегеране закрыто, потому что для меня безопасность и жизнь моих людей важнее
Ильхам Алиев: Сейчас наше посольство в Тегеране закрыто, потому что для меня безопасность и жизнь моих людей важнее
3 мая 2023 г. 21:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi