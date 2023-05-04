Ильхам Алиев: Мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения "Шахдениз"

Мы ожидаем больше газа с месторождения «Шахдениз». Через четыре года, а может быть, и меньше, мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения «Шахдениз». Мы также ожидаем - уже несколько лет ожидаем, но, надеюсь, что в этом году мы получим - пер

Мы ожидаем больше газа с месторождения "Шахдениз". Через четыре года, а может быть, и меньше, мы ожидаем дополнительный газ из новой фазы месторождения "Шахдениз". Мы также ожидаем - уже несколько лет ожидаем, но, надеюсь, что в этом году мы получим - первый газ с месторождения "Абшерон".

Как передает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Подчеркнув, что в первой фазе разработки месторождения "Абшерон" будет добываться 1,5 млрд кубометров газа, глава государства отметил, что затем нужно будет решить вопросы, связанные со второй фазой проекта и рынком сбыта - будет ли это внутренний рынок или международный рынок. "Конечно, большой потенциал имеет проект по добыче глубинного газа с месторождения "Азери-Чыраг-Гюнешли". Над этим уже активно работают компании BP и SOCAR. Это крупное газоконденсатное месторождение, и когда я сказал 300 миллиардов кубометров, это минимум. Конечно, большой потенциал у месторождения "Умид-Бабек", которое частично разрабатывает сама компания SOCAR, но мы готовы работать и с международными компаниями. И нефтяное месторождение "Карабах", у которого тоже есть потенциал", - отметил глава государства.