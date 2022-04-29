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Ильхам Алиев: Мы активно выступаем за новую эру мира и сотрудничества на Кавказе

Ильхам Алиев: Мы активно выступаем за новую эру мира и сотрудничества на Кавказе Азербайджан выступает за новую эру мира и сотрудничества на Кавказе.
Внешняя политика
29 апреля 2022 г. 10:29
Ильхам Алиев: Мы активно выступаем за новую эру мира и сотрудничества на Кавказе

Азербайджан выступает за новую эру мира и сотрудничества на Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

Глава государства отметил, что в ходе конференции ее участники ознакомились с планами Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура: "Планы масштабные, и мы реализуем их собственными силами, выделяя финансовые ресурсы из нашего бюджета и при поддержке международных компаний".

"Кроме того одной из самых важных задач является укрепление новых реалий и работа с международными организациями, чтобы представить нашу позицию и наше видение региона. Также было очень важно, чтобы ведущие международные организации приняли новые реалии на местах, и это произошло.

Тем временем мы активно выступаем за новую эру на Кавказе: эру мира и сотрудничества. Наконец, недавно мы получили положительный ответ из Армении. Правительство приняло пять основных принципов, выдвинутых Азербайджаном - принципов, которые должны лечь в основу мирного соглашения с Арменией", - заявил президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “Azərbaycan Qafqazda sülhün və əməkdaşlığın yeni dövrünün tərəfdarıdır”
Версия на английском языке President: Azerbaijan has been actively advocating new era of peace and cooperation in Caucasus

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