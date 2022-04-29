Ильхам Алиев: Мы активно выступаем за новую эру мира и сотрудничества на Кавказе

Азербайджан выступает за новую эру мира и сотрудничества на Кавказе.

Азербайджан выступает за новую эру мира и сотрудничества на Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

Глава государства отметил, что в ходе конференции ее участники ознакомились с планами Азербайджана по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура: "Планы масштабные, и мы реализуем их собственными силами, выделяя финансовые ресурсы из нашего бюджета и при поддержке международных компаний".

"Кроме того одной из самых важных задач является укрепление новых реалий и работа с международными организациями, чтобы представить нашу позицию и наше видение региона. Также было очень важно, чтобы ведущие международные организации приняли новые реалии на местах, и это произошло.

Тем временем мы активно выступаем за новую эру на Кавказе: эру мира и сотрудничества. Наконец, недавно мы получили положительный ответ из Армении. Правительство приняло пять основных принципов, выдвинутых Азербайджаном - принципов, которые должны лечь в основу мирного соглашения с Арменией", - заявил президент.