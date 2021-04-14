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Ильхам Алиев: "Беларусь - наш друг, проверенный партнер"

Ильхам Алиев: "Беларусь - наш друг, проверенный партнер" Беларусь - наш друг, проверенный партнер, естественно, мы рассчитываем на ее активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий. Также Беларусь и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом ЕврАзЭС и ОДКБ,
Внешняя политика
14 апреля 2021 г. 23:49
Ильхам Алиев: Беларусь - наш друг, проверенный партнер
Александр Лукашенко и Ильхам Алиев

"Беларусь - наш друг, проверенный партнер, естественно, мы рассчитываем на ее активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий. Также Беларусь и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом ЕврАзЭС и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире, конечно, я уверен, что может сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе заявлений для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Я сказал Александру Григорьевичу, что один формат, связанный с городом Минск, в общем-то остался в истории. Минская группа существует, но конфликт урегулирован. И чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей. Мне вот наш министр иностранных дел сегодня доложил, что после моего вчерашнего комментария о деятельности Минской группы, она сделала заявление. Я с ним, естественно, ознакомлюсь. Но, как говорится, надеюсь, что все другие форматы, связанные с городом Минск, также будут урегулированы мирным путем. Мы хотели урегулировать конфликт с Арменией мирным путем на протяжении почти что 30 лет. И то, что мы были верны переговорному процессу, говорит о наших намерениях. Поэтому то, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, в этом, естественно, повинна страна-оккупант. Если бы они прислушались к моим призывам, настоятельным требованиям покинуть наши территории до войны и даже во время войны, то последствия войны не были бы столь болезненными для Армении. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, в том числе историческую справедливую, международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Belarus bizim dostumuz, sınaqdan çıxmış tərəfdaşımızdır"

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