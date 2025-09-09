Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия по разоблачению проявлений неоколониализма

Азербайджан положил начало новому этапу в устранении постыдного наследия колониализма и разоблачении проявлений неоколониализма в современную эпоху. Мы решительно продолжим наши усилия по мобилизации международной солидарности в связи с этим важным вопросом.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.