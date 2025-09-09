ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия по разоблачению проявлений неоколониализма

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 10:43
    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит усилия по разоблачению проявлений неоколониализма

    Азербайджан положил начало новому этапу в устранении постыдного наследия колониализма и разоблачении проявлений неоколониализма в современную эпоху. Мы решительно продолжим наши усилия по мобилизации международной солидарности в связи с этим важным вопросом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    Ильхам Алиев СВМДА неоколониализм
    İlham Əliyev: Neokolonializmin təzahürlərinin ifşa olunmasında səylərimizi qətiyyətlə davam etdirəcəyik
    President: We will continue, with determination, to expose manifestations of neocolonialism

