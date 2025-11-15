Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит оказывать Палестине необходимую гуманитарную помощь

    Внешняя политика
    • 15 ноября, 2025
    • 11:40
    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит оказывать Палестине необходимую гуманитарную помощь

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Государства Палестина.

    Народы Азербайджана и Палестины объединяют узы дружбы и братства. Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в палестинском вопросе, поддерживает его решение на основе создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и принципа двух государств, согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН. Выражаю надежду, что результаты состоявшегося в Шарм-эш-Шейхе Саммита мира по Ближнему Востоку будут способствовать обеспечению мира, стабильности и спокойствия в регионе.

    Мы будем и впредь продолжать оказывать Палестине необходимую гуманитарную помощь. Верю, что построенные на добрых традициях дружественные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Палестиной будут успешно развиваться и в будущем.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а братскому палестинскому народу – мира и благополучия".

