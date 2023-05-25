Ильхам Алиев: Азербайджан не имеет никаких территориальных претензий к Армении

Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении.

Азербайджан не имеет никаких территориальных претензий к Армении, а жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются по Лачынской дороге, никаких препятствий для этого нет.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на проходящем в Москве заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, отвечая на претензии премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Глава правительства Армении взял слово после выступления президента Азербайджана, выразив недовольство тем, что Лачынская дорога названа дорогой, а не "коридором" и увидев в этом "территориальные претензии" к Армении.

"Жители Азербайджана армянской национальности, которые проживают в Карабахе, свободно перемещаются в сторону Армении никаких препятствий нет. В том числе и пациенты, которых перевозят по линии Красного Креста, а также и машины скорой помощи. Любой непредвзятый человек, естественно, это должен видеть. И думаю, что не нужно использовать трибуну для необоснованных обвинений, - заявил в ответ президент Азербайджана Ильхам Алиев.- Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении. Надо иметь буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слово коридор, я использовал это точно также, как я использовал его и применительно к коридору Север-Юг, и Запад-Восток".

Он отметил, что слово коридор является международным термином и не является посягательством на чью-то территорию.

"А что касается Зангезурского коридора, то, если послушать внимательно мое выступление, там сказано, что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора. Это наше право", - сказал глава государства.