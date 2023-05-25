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Президент: Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии

Президент: Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 17:36
Президент: Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии

Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии в количестве 50 судов.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на проходящем в Москве заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, в котором он принимает участие в качестве гостя.

"Азербайджан расположен на географическом перекрестке транспортных путей Восток-Запад и Север-Юг",- сказал глава государства, добавив, что транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана позволяет осуществлять перевозки в любых направлениях.

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