Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашей стране.

В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии".