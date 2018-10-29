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    Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Республики Индонезия Джоко Видодо. 

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашей стране.

    В связи с произошедшей трагедией от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Индонезии".

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