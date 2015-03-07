​Ильхам Алиев встретился с главой Католической церкви Папой Франциском

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ 6 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с главой Католической церкви Папой Франциском.

Как передает Report, в Ватикане состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой.

На встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева, его супруги Мехрибан Алиевой и главы Католической церкви Папы Франциска было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних связей между Азербайджаном и Ватиканом. Было подчеркнуто, что существуют хорошие перспективы наших отношений. Отмечалось, что Ватикан дает высокую оценку связям с Азербайджаном и придает им важное значение. Было доведено до внимания, что значение, которое придает Азербайджан межкультурным и межрелигиозным отношениям, играет важную роль в развитии двустороннего сотрудничества между нашими государствами. Отмечалось, что в нашей стране существует образцовая среда толерантности, представители всех религиозных конфессий живут в атмосфере мира и благополучия.

В ходе беседы было подчеркнуто значение различных культурных проектов, осуществленных Фондом Гейдара Алиева во главе с первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой в последние годы в Ватикане.

На встрече были сделаны взаимные подарки.