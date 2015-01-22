​Ильхам Алиев встретился с Ангелой Меркель

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 21 января в Берлине состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель.

Как передает Report, канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель расценила этот визит как важный с точки зрения обсуждения перспектив двусторонних отношений.

Госпожа канцлер сказала, что Германия заинтересована в расширении сотрудничества с Азербайджаном, она отметила, что наша страна играет важную роль в диверсификации энергоснабжения Европы, осуществлении таких грандиозных энергетических проектов, как ТАР и TANAP, а также в программе "Восточного партнерства". Ангела Меркель подчеркнула, что Германия заинтересована в том, чтобы их новые компании участвовали в диверсификации азербайджанской экономики, реализации инфраструктурных проектов в нашей стране.

Президент Ильхам Алиев отметил, что двусторонние отношения успешно развиваются, и этот визит предоставляет хорошую возможность для проведения обмена мнениями о будущем развитии наших связей. Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, глава государства подробно рассказал о продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана, неконструктивной позиции официального Еревана, нынешнем процессе переговоров.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил активное участие значительного числа немецких компаний в диверсификации азербайджанской экономики, он сказал, что имеется хороший потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества. Коснувшись связей Азербайджан-Европейский Союз, глава государства отметил, что эти отношения успешно развиваются.

На встрече состоялся обмен мнениями по региональным, международным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.