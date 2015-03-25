 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Ильхам Алиев поздравил президента Народной Республики Бангладеш

    Президент направил поздравительное письмо Мд. Абдулу Хамиду по случаю Дня независимости

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Народной Республики Бангладеш Мд. Абдулу Хамиду по случаю Дня независимости.

    Как отмечает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Народной Республики Бангладеш – Днем независимости.

    Надеюсь, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бангладешем и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Бангладеша – постоянного мира и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi