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    Ильхам Алиев поздравил президента Кении

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Кения Ухуру Кениата.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Кения – Днем независимости.

    B этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Кении – мира и прогресса".

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