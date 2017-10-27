Ильхам Алиев поздравил президента Чешской Республики

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чешской Республики Милошу Земану.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Чешской Республики.

Надеюсь, что азербайджано-чешские отношения и впредь будут развиваться и расширяться на почве дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".