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    Ильхам Алиев поздравил президента Чешской Республики

    Письмо направлено по случаю национального праздника Чехии

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Чешской Республики Милошу Земану.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Чешской Республики.

    Надеюсь, что азербайджано-чешские отношения и впредь будут развиваться и расширяться на почве дружбы и сотрудничества в интересах наших народов.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного благополучия и процветания".

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