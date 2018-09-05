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    Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Пакистана

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин Алви,

    Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на пост президента Исламской Республики Пакистан.

    Азербайджано-пакистанские отношения имеют добрые традиции. Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, вытекающих из воли наших братских народов, наглядно отражает эти традиции.

    Верю, что мы приложим совместные усилия на пути сохранения и еще большего укрепления нашего стратегического партнерства, дальнейшего успешного продолжения сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей деятельности во имя благосостояния братского народа Пакистана".

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