Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Пакистана

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин Алви,

Искренне поздравляю Вас по случаю избрания на пост президента Исламской Республики Пакистан.

Азербайджано-пакистанские отношения имеют добрые традиции. Нынешний высокий уровень межгосударственных отношений, вытекающих из воли наших братских народов, наглядно отражает эти традиции.

Верю, что мы приложим совместные усилия на пути сохранения и еще большего укрепления нашего стратегического партнерства, дальнейшего успешного продолжения сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей деятельности во имя благосостояния братского народа Пакистана".