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    Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Черногории

    © REUTERS/Stevo Vasiljevic

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Черногории Мило Джукановичу.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин Джуканович,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Черногории.

    Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на пути динамичного развития. Надеюсь, что в очередной период Вашей деятельности в качестве главы государства мы продолжим усилия, направленные на дальнейшее расширение дружественных связей между нашими странами и народами, углубление взаимовыгодного сотрудничества.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного народа Черногории".

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