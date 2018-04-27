Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Черногории

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Черногории Мило Джукановичу.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Джуканович,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Черногории.
Отношения между Азербайджаном и Черногорией находятся на пути динамичного развития. Надеюсь, что в очередной период Вашей деятельности в качестве главы государства мы продолжим усилия, направленные на дальнейшее расширение дружественных связей между нашими странами и народами, углубление взаимовыгодного сотрудничества.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного народа Черногории".
News DepartmentАвтор новости
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