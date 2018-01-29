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    Ильхам Алиев поздравил чешского и финского коллег с переизбранием на пост президента

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Финляндской Республики Саули Ниинисте.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост президента Финляндской Республики.

    Надеюсь, что совместными усилиями мы добьемся дальнейшего расширения и развития азербайджано-финляндских связей, наших отношений дружбы и сотрудничества.

    Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Финляндии.

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил также поздравительное письмо президенту Чешской Республики Милошу Земану. 

    В тексте говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Чешской Республики.

    Верю, что мы успешно продолжим наши совместные усилия на пути дальнейшего развития и укрепления отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Чехией.

    Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на высшем государственном посту".

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