Ильхам Алиев: Подписанные сегодня с Ираном документы откроют новые возможности для сотрудничества

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ "В первую очередь, хочу поздравить Вас и весь братский народ Ирана с праздником Новруз, пожелать иранскому народу счастья и благополучия. Ваш визит имеет очень большое значение. За последние четыре года мы встречались десять раз, и каждая встреча имеет большой смысл, значение. За эти годы ирано-азербайджанские связи достигли самого высокого уровня. Мы обсуждаем вопросы в условиях дружбы и братства. Достигнутые договоренности исполняются".

Как передает Report, об этом сказал глава государства Ильхам Алиев 28 марта на встрече президентов Азербайджана и Ирана в расширенном составе с участием делегаций.

"Сегодня на встрече в узком составе мы говорили об этом. Еще раз хочу сказать, что все достигнутые договоренности исполняются, и это еще больше сближает наши страны. Мы успешно сотрудничаем во всех сферах – политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной. Сотрудничество дает прекрасные результаты. На сегодняшний день подписаны многие двусторонние документы. Они исполняются. Документы, которые сегодня будут подписаны, также откроют новые возможности для нашего сотрудничества. Эти документы в том числе предусматривают нашу совместную работу на Каспийском море, строительство железной дороги Астара-Решт и пр., и конечно, они имеют особое значение для сближения наших стран.

Главный вопрос в том, что мы сотрудничаем искренне. Между нами налажены тесные связи. Межгосударственные связи строятся на здоровой основе. Есть взаимное доверие, и результаты – наглядное проявление данных факторов", - сказал Ильхам Алиев.