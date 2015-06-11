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    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Филиппин

    В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному филиппинскому народу – постоянного мира и благополучия

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Филиппинской Республики Бенигно Акино III.

    Как отмечает Report, в поздравительном письме говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично и от имени азербайджанского народа передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Филиппинской Республики – Дня независимости.

    Уверен, что мы и впредь будем последовательно продолжать усилия, направленные на развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Филиппинами, расширение наших связей.

    В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному филиппинскому народу – постоянного мира и благополучия". 

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