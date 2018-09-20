 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ильхам Алиев направил письмо президенту Мальты

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта госпоже Мари-Луиз Колейро Преке.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемая госпожа президент,

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

    Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном Мальтой и впредь будут развиваться и расширяться.

    В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного мира и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi