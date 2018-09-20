Ильхам Алиев направил письмо президенту Мальты

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Мальта госпоже Мари-Луиз Колейро Преке.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном Мальтой и впредь будут развиваться и расширяться.

В этот радостный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Мальты – постоянного мира и благополучия".