Ильхам Алиев: Азербайджано-российский форум внесет вклад в развитие стратегических связей

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджано-российский форум внесет вклад в развитие стратегических связей.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева, зачитанном на 7-м Азербайджано-российском межрегиональном форуме помощником президента Азербайджана Али Гасановым.

В письме говорится, что форум затрагивает сферы, интересные для двух стран. Также было отмечено, что форум создает конструктивные инициативы, позволяет углубить связи.

"Обе страны имеют сильный экономический потенциал и опыт совместной работы. Несмотря на глобальный спад в мире, надеюсь, что форум создаст условия для конструктивных обсуждений, внесет вклад для наших стран", - говорится в письме.