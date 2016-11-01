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    Ильхам Алиев: Азербайджано-российский форум внесет вклад в развитие стратегических связей

    Обе страны имеют сильный экономический потенциал и опыт совместной работы

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджано-российский форум внесет вклад в развитие стратегических связей.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева, зачитанном на 7-м Азербайджано-российском межрегиональном форуме помощником президента Азербайджана Али Гасановым.

    В письме говорится, что форум затрагивает сферы, интересные для двух стран. Также было отмечено, что форум создает конструктивные инициативы, позволяет углубить связи.

    "Обе страны имеют сильный экономический потенциал и опыт совместной работы. Несмотря на глобальный спад в мире, надеюсь, что форум создаст условия для конструктивных обсуждений, внесет вклад для наших стран", - говорится в письме.

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