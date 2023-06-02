Ихсан Бешер: Наша цель - расширить сотрудничество с азербайджанскими бизнесменами

"Наша цель в проведении конференции "Пояс, путь и Средний коридор” - расширить сотрудничество между бизнесменами государств, расположенных вдоль Среднего коридора".

"Наша цель в проведении конференции "Пояс, путь и Средний коридор” - расширить сотрудничество между бизнесменами государств, расположенных вдоль Среднего коридора".

Об этом анкаринскому бюро Report сказал председатель Турецко-китайской ассоциации развития и поддержки бизнеса Ихсан Бешер.

Ихсан Бешер подчеркнул, что Азербайджан также является важным представителем этого проекта, поэтому они заинтересованы в привлечении азербайджанских бизнесменов: “14-15-16 сентября в Турции планируется провести конференцию ”Пояс, путь и Средний коридор", чтобы собрать бизнесменов, которые будут вовлечены в этот проект, и провести обсуждения. Мероприятие пройдет при поддержке государств, посольств, средств массовой информации. На встрече будут обсуждаться различные стратегические темы".

Председатель также отметил, что во время визита в Азербайджан они встретились с председателем правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валехом Алескеровым и провели переговоры по поводу данного мероприятия.

Отметим, что в связи с мероприятием чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял Ихсана Бешера и затронул ряд вопросов, связанных с конференцией.

Как сообщили Report в посольстве, председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны 5-8 июня совершит деловой визит в Анкару и Стамбул, где встретится с Ихсаном Бешером.