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Ихсан Бешер: Наша цель - расширить сотрудничество с азербайджанскими бизнесменами

Ихсан Бешер: Наша цель - расширить сотрудничество с азербайджанскими бизнесменами "Наша цель в проведении конференции "Пояс, путь и Средний коридор” - расширить сотрудничество между бизнесменами государств, расположенных вдоль Среднего коридора".
Внешняя политика
2 июня 2023 г. 16:24
Ихсан Бешер: Наша цель - расширить сотрудничество с азербайджанскими бизнесменами

"Наша цель в проведении конференции "Пояс, путь и Средний коридор” - расширить сотрудничество между бизнесменами государств, расположенных вдоль Среднего коридора".

Об этом анкаринскому бюро Report сказал председатель Турецко-китайской ассоциации развития и поддержки бизнеса Ихсан Бешер.

Ихсан Бешер подчеркнул, что Азербайджан также является важным представителем этого проекта, поэтому они заинтересованы в привлечении азербайджанских бизнесменов: “14-15-16 сентября в Турции планируется провести конференцию ”Пояс, путь и Средний коридор", чтобы собрать бизнесменов, которые будут вовлечены в этот проект, и провести обсуждения. Мероприятие пройдет при поддержке государств, посольств, средств массовой информации. На встрече будут обсуждаться различные стратегические темы".

Председатель также отметил, что во время визита в Азербайджан они встретились с председателем правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны Валехом Алескеровым и провели переговоры по поводу данного мероприятия.

Отметим, что в связи с мероприятием чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов принял Ихсана Бешера и затронул ряд вопросов, связанных с конференцией.

Как сообщили Report в посольстве, председатель правления уполномоченного органа Алятской свободной экономической зоны 5-8 июня совершит деловой визит в Анкару и Стамбул, где встретится с Ихсаном Бешером.

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Версия на азербайджанском языке İhsan Bəşər: “Məqsədimiz azərbaycanlı iş adamları ilə əməkdaşlığı genişləndirməkdir”

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