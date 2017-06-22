Додон: Отношения Молдовы и Азербайджана обладают большим потенциалом

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан – динамично развивающееся государство, предоставляющее нам немало удачных примеров эффективного управления, которые можно перенять".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он напомнил, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Молдовой и Азербайджаном и что эта дата является ярким подтверждением крепости отношений между государствами и народами.

"Отношения Молдовы и Азербайджана обладают большим потенциалом, однако динамика их развития не самая лучшая. Наши отношения необходимо развивать, особенно в сфере экономики. Исходя из текущей повестки дня, обсудили возможность проведения осенью текущего года заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдова-Азербайджан, которые не проводились уже в течение 5 лет. Также обсудили возможность проведения совместного бизнес-форума. Рассмотрели возможность запуска прямого авиарейса между Кишиневом и Баку. Также обсудили ряд совместных социальных проектов при поддержке азербайджанской стороны, которое надеемся реализовать в ближайшем будущем", - сказал И. Додон.

Президент Молдовы отметил, что Ильхам Алиев дал указание подготовить план совместных мероприятий в рамках молдавско-азербайджанского сотрудничества по ряду направлений.

Игорь Додон также пригласил Ильхама Алиева посетить Молдову в следующем году.

"Уверен, что молдавско-азербайджанские отношения будут и дальше развиваться", - заключил Игорь Додон.