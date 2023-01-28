Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву

28 января президент Израиля Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

28 января президент Израиля Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства, в ходе телефонного разговора президент Ицхак Герцог заявил, что осуждает террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране.

В связи с гибелью руководителя службы охраны Орхана Аскерова президент Израиля выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву, близким покойного и азербайджанскому народу, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнования.

Глава государства подчеркнул, что другой сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его. Президент Азербайджана отметил, что если бы террорист, вооруженный автоматом и многочисленными магазинами для патронов, не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

Президент Азербайджана выразил соболезнования президенту Ицхаку Герцогу и семьям погибших в связи с совершенным в Израиле террористическим актом, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Израиля поблагодарил главу нашего государства за соболезнования.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов.