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Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву 28 января президент Израиля Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 22:41
Ицхак Герцог позвонил президенту Ильхаму Алиеву

28 января президент Израиля Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства, в ходе телефонного разговора президент Ицхак Герцог заявил, что осуждает террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране.

В связи с гибелью руководителя службы охраны Орхана Аскерова президент Израиля выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву, близким покойного и азербайджанскому народу, пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за соболезнования.

Глава государства подчеркнул, что другой сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его. Президент Азербайджана отметил, что если бы террорист, вооруженный автоматом и многочисленными магазинами для патронов, не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

Президент Азербайджана выразил соболезнования президенту Ицхаку Герцогу и семьям погибших в связи с совершенным в Израиле террористическим актом, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Президент Израиля поблагодарил главу нашего государства за соболезнования.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан, как государство, пострадавшее от терроризма, осуждает все его формы и проявления, независимо от мотивов.

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Версия на азербайджанском языке İsxak Hersoq Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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