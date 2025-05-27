О нас

Ицхак Герцог: Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество во многих сферах

Ицхак Герцог: Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество во многих сферах Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество в сфере безопасности и инноваций, туризма, энергетики и торговли.
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 12:14
Ицхак Герцог: Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество во многих сферах

Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество в сфере безопасности и инноваций, энергетики и торговли, туризма.

Как передает Report, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в поздравительном видеообращении по случаю Дня независимости Азербайджана.

"Примите мои самые теплые поздравления от имени народа и государства Израиля", - сказал Герцог.

Он подчеркнул, что народы Азербайджана и Израиля имеют глубокую историю взаимодействия. Президент также напомнил об азербайджанском мультикультурализме, благодаря которой народы с разными культурами и вероисповеданиями живут в мире в Азербайджане.

"Связь между еврейским и азербайджанским народами уходят в глубь веков и тысячелетий. На протяжении столь долгого времени Азербайджан является символом толерантности, разнообразия, равенства и свидетельством возможности сосуществования, уважения и сотрудничества между людьми и народами разных культур", - сказал Герцог.

Он также отметил важную роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в укреплении межгосударственных связей с Израилем.

"Мы имели честь воочию наблюдать за тем существенным ростом, который президент Алиев обеспечил своей стране, и вместе обсудить возможности для дальнейшего развития и расширения нашего сотрудничества. Я поздравляю моего дорогого друга, президента Ильхама Алиева, и хочу выразить свою твердую уверенность в дальнейшем развитии Азербайджана и укрепления связей наших двух народов", - подчеркнул Герцог.

По его словам, "Азербайджан сегодня стал важным перекрестком для регионального и дипломатического диалога".

Президент Израиля также поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Израилю на недавнем песенном конкурсе "Евровидение": "Поддержка со стороны жюри и народа Азербайджана на недавнем "Евровидении" была глубоко трогательным жестом".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Herzog: Israel and Azerbaijan have built strong cooperation across multiple sectors
Версия на азербайджанском языке İsxak Hersoq: İsrail və Azərbaycan bir çox sahədə sıx əməkdaşlıq qurub

Самое читаемое

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi