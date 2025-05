Ицхак Герцог: Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество во многих сферах

Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество в сфере безопасности и инноваций, энергетики и торговли, туризма.

Как передает Report, об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в поздравительном видеообращении по случаю Дня независимости Азербайджана.

"Примите мои самые теплые поздравления от имени народа и государства Израиля", - сказал Герцог.

Он подчеркнул, что народы Азербайджана и Израиля имеют глубокую историю взаимодействия. Президент также напомнил об азербайджанском мультикультурализме, благодаря которой народы с разными культурами и вероисповеданиями живут в мире в Азербайджане.

"Связь между еврейским и азербайджанским народами уходят в глубь веков и тысячелетий. На протяжении столь долгого времени Азербайджан является символом толерантности, разнообразия, равенства и свидетельством возможности сосуществования, уважения и сотрудничества между людьми и народами разных культур", - сказал Герцог.

Он также отметил важную роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в укреплении межгосударственных связей с Израилем.

"Мы имели честь воочию наблюдать за тем существенным ростом, который президент Алиев обеспечил своей стране, и вместе обсудить возможности для дальнейшего развития и расширения нашего сотрудничества. Я поздравляю моего дорогого друга, президента Ильхама Алиева, и хочу выразить свою твердую уверенность в дальнейшем развитии Азербайджана и укрепления связей наших двух народов", - подчеркнул Герцог.

По его словам, "Азербайджан сегодня стал важным перекрестком для регионального и дипломатического диалога".

Президент Израиля также поблагодарил Азербайджан за поддержку, оказанную Израилю на недавнем песенном конкурсе "Евровидение": "Поддержка со стороны жюри и народа Азербайджана на недавнем "Евровидении" была глубоко трогательным жестом".