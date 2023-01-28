Ибрахим Раиси позвонил президенту Ильхаму Алиеву

28 января Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

28 января Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства, в ходе телефонного разговора президент Сейед Ибрахим Раиси в связи с гибелью руководителя службы охраны посольства Азербайджанской Республики в Тегеране Орхана Аскерова выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву, семье покойного и пожелал скорейшего исцеления пострадавшим.

Президент Ильхам Алиев заявил, что решительно осуждает террористический акт, совершенный против посольства Азербайджанской Республики в Тегеране, выразил надежду на то, что этот кровавый террористический акт будет тщательно расследован и преступники понесут заслуженное наказание. Президент Ильхам Алиев также подчеркнул важность прозрачного проведения расследования.

Глава государства отметил, что другой сотрудник охраны посольства, будучи безоружным, бросился на террориста, бесстрашными и ловкими действиями обезоружил его.

Президент Азербайджана сказал, что если бы террорист не был разоружен, то не исключено, что его мишенью стали бы и другие сотрудники посольства и члены их семей, проживающие в жилом секторе здания посольства.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения безопасности дипломатических представительств.