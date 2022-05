Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как передает Report, об этом в Twitter сообщил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Я удовлетворен тем, что встретил в Брюсселе Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для проведения второй встречи в этом формате", - сказал Клаар.

Напомним, что предыдущая встреча высокопоставленных официальных лиц Азербайджана и Армении состоялась 30 марта в Брюсселе, которой приняли участие Хикмет Гаджиев, Армен Григорян и Тойво Клаар.