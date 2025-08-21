О нас

Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана

Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана
Внешняя политика
21 августа 2025 г. 13:03
Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином.

Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "X".

Дипломат отметил, что поздравил Хикмета Гаджиева с парафированием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне и положительными сдвигами в развитии региональных связей.

