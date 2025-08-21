Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Азербайджане Гасымом Мохиуддином.
Как сообщает Report, об этом посол написал в соцсети "X".
Дипломат отметил, что поздравил Хикмета Гаджиева с парафированием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне и положительными сдвигами в развитии региональных связей.
Met Mr. Hikmet Hajiyev, Assistant to the President & Head of the Foreign Policy Affairs Department of Presidential Administration. Congratulated him on the peace agreement signed in Washington DC between Azerbaijan and Armenia, and positive developments in regional connectivity. pic.twitter.com/yVpkWPSBAK