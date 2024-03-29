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Хикмет Гаджиев: Сейчас Азербайджан и Армения близки к миру, но есть мешающие его достижению

Хикмет Гаджиев: Сейчас Азербайджан и Армения близки к миру, но есть мешающие его достижению На данный момент Азербайджан и Армения близки к миру, как никогда прежде.
Внешняя политика
29 марта 2024 г. 15:39
Хикмет Гаджиев: Сейчас Азербайджан и Армения близки к миру, но есть мешающие его достижению

На данный момент Азербайджан и Армения близки к миру, как никогда прежде, но к сожалению, есть проводники политики, мешающей этому.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

По словам Гаджиева, до достижения этой ситуации Азербайджан пришлось воспользоваться своим правом на самооборону и восстановить свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии со статьей 51 Устава ООН: "Азербайджан действительно был в каком-то смысле обязан это сделать, потому что мы столкнулись с двойными стандартами и с оправданием политики внешней военной агрессии и оккупации, а также поощрением сепаратизма. Опять же, как для любой страны, для Азербайджана это также было неприемлемо".

"Мы обеспечили мир и безопасность. Сейчас две страны близки к миру, как никогда прежде. Последние полгода на армяно-азербайджанской границе являются одними из самых спокойных периодов в истории двух стран", - подчеркнул помощник президента.

"Мы [Азербайджан и Армения] хорошо продвигаемся в том, что касается мирного договора. Но подход Азербайджана заключается в том, что мир лежит между Азербайджаном и Арменией, потому что этот регион принадлежит нам. Он ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, мир в регионе Южного Кавказа должен быть обеспечен между двумя странами",- сказал он.

По мнению Гаджиева, Баку и Ереван должны перевернуть страницу конфронтации и двигаться вперед, а также укрепить ответственность за мирный договор: "Возможно, это будет длительный процесс".

Видение Азербайджана заключается в том, чтобы превратить Южный Кавказ в регион мира и сотрудничества, подчеркнул Х. Гаджиев.

"Мы подготовили текст мирного договора, несмотря на то, что были объектом военной оккупации, и мы также сформулировали 5 основополагающих принципов мира. Мы видим, что продвигаемся вперед, но, к сожалению, есть те, которые проводят определенную политику, негативно влияющую на региональное сотрудничество и мирную повестку дня", - сказал Х. Гаджиев.

Например, есть страны, такие как Франция, которые, с одной стороны, милитаризируют Армению, с другой стороны, говорят о мире. Очевидно, это не может быть полезным для мирного процесса, потому что эти страны перестают быть беспристрастной стороной.

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    Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Azərbaycan və Ermənistan sülhə yaxındır, buna nail olmağa çalışılır
    Версия на английском языке Hikmat Hajiyev says Azerbaijan and Armenia are close to peace but peace agenda negatively affected by certain policies

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