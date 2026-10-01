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    Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST

    Внешняя политика
    • 01 октября, 2026
    • 17:32
    Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST

    Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел в Баку встречу с делегацией Рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST).

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в "Х".

    "Я был рад сегодня принять делегацию <...> состоящую из представителей более чем 20 европейских стран", - написал Гаджиев.

    Помощник президента отметил, что партнерство между ЕС и Азербайджаном имеет стратегическое значение и развивается на основе уважения, равенства и взаимной выгоды.

    "Политический диалог усилился благодаря недавним контактам на высоком уровне, а практическое сотрудничество набирает значительный темп", - отметил он.

    Гаджиев также подчеркнул, что вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы и его стратегическая роль в региональной связности, особенно через Средний коридор, являются важными аспектами отношений между ЕС и Азербайджаном.

    "В этом году мы расширили наш диалог по вопросам безопасности до диалога по политическим вопросам и безопасности и работаем над заключением нового всеобъемлющего двустороннего соглашения и обновлением Приоритетов партнерства. Развивающаяся двусторонняя повестка дня предоставляет возможность преобразовать общие интересы в практические результаты", - заключил он.

    Хикмет Гаджиев Совет ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST)
    Hikmət Hacıyev: Aİ-Azərbaycan tərəfdaşlığı strateji əhəmiyyət daşıyır
    Hikmat Hajiyev meets with delegation from EU Council's COEST working group
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