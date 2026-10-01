Хикмет Гаджиев провел встречу с делегацией рабочей группы Совета ЕС COEST
- 01 октября, 2026
- 17:32
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Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел в Баку встречу с делегацией Рабочей группы Совета ЕС по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST).
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в "Х".
"Я был рад сегодня принять делегацию <...> состоящую из представителей более чем 20 европейских стран", - написал Гаджиев.
Помощник президента отметил, что партнерство между ЕС и Азербайджаном имеет стратегическое значение и развивается на основе уважения, равенства и взаимной выгоды.
"Политический диалог усилился благодаря недавним контактам на высоком уровне, а практическое сотрудничество набирает значительный темп", - отметил он.
Гаджиев также подчеркнул, что вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы и его стратегическая роль в региональной связности, особенно через Средний коридор, являются важными аспектами отношений между ЕС и Азербайджаном.
"В этом году мы расширили наш диалог по вопросам безопасности до диалога по политическим вопросам и безопасности и работаем над заключением нового всеобъемлющего двустороннего соглашения и обновлением Приоритетов партнерства. Развивающаяся двусторонняя повестка дня предоставляет возможность преобразовать общие интересы в практические результаты", - заключил он.
I was pleased to receive today the delegation of the EU Council Working Party on Eastern Europe and Central Asia (COEST) composed of representatives from more than 20 European countries.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 1, 2026
EU-Azerbaijan partnership is of strategic importance and is developing on the basis of… pic.twitter.com/mpR0jM4j2A