Хикмет Гаджиев: После оккупации Лачына Забух незаконно заселили ближневосточные армяне
Хикмет Гаджиев: После оккупации Лачына Забух незаконно заселили ближневосточные армяне "Репортаж Роберта Сили в мае 1992 года в газете Times о незаконной оккупации, сожжении и разграблении Арменией села Забух в Лачыне. После оккупации было проведено незаконное переселение армян с Ближнего Востока".
"Репортаж Роберта Сили в мае 1992 года в газете Times о незаконной оккупации, сожжении и разграблении Арменией села Забух в Лачыне. После оккупации сюда было осуществлено незаконное переселение армян с Ближнего Востока".
Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"Рукописи не горят!" - написал Гаджиев.
The Times reportage by Robert Seely in May 1992 on illegal occupation, burning and plundering of Lachin/Zabukh village by Armenia. After occupation illegal settlement conducted by transferring armenians from ME.