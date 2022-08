Хикмет Гаджиев: После оккупации Лачына Забух незаконно заселили ближневосточные армяне

"Репортаж Роберта Сили в мае 1992 года в газете Times о незаконной оккупации, сожжении и разграблении Арменией села Забух в Лачыне. После оккупации сюда было осуществлено незаконное переселение армян с Ближнего Востока".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Рукописи не горят!" - написал Гаджиев.