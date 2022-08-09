О нас

Хикмет Гаджиев: После оккупации Лачына Забух незаконно заселили ближневосточные армяне

Хикмет Гаджиев: После оккупации Лачына Забух незаконно заселили ближневосточные армяне "Репортаж Роберта Сили в мае 1992 года в газете Times о незаконной оккупации, сожжении и разграблении Арменией села Забух в Лачыне. После оккупации было проведено незаконное переселение армян с Ближнего Востока".
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 16:00
Хикмет Гаджиев: После оккупации Лачына Забух незаконно заселили ближневосточные армяне

"Репортаж Роберта Сили в мае 1992 года в газете Times о незаконной оккупации, сожжении и разграблении Арменией села Забух в Лачыне. После оккупации сюда было осуществлено незаконное переселение армян с Ближнего Востока".

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Рукописи не горят!" - написал Гаджиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Armenia conducted illegal settlement in Zabukh
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: "Zabuxda işğaldan sonra qanunsuz məskunlaşma aparılıb"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию
9 августа 2022 г. 12:32
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
Мевлют Чавушоглу сделал предупреждение Армении
8 августа 2022 г. 12:02
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии
8 августа 2022 г. 09:29
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
Азербайджанцы обратились к британскому парламенту и главе МВД в связи с нападением на посольство
6 августа 2022 г. 15:46
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
Президент Турции осудил нападение на посольство Азербайджана в Лондоне
6 августа 2022 г. 14:54
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
Эрдоган: Важно, чтобы Армения как можно скорее выполнила свои обязательства
6 августа 2022 г. 14:53
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
Минобороны: Гора Буздух и близлежащие высоты перешли под контроль Азербайджанской армии
6 августа 2022 г. 11:11
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе
5 августа 2022 г. 23:53
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi