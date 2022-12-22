Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности США
Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности СШАПомощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном относительно подписания ми
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном относительно подписания мирного соглашения с Арменией.
Как передает Report, об этом помощник президента написал на своей странице в Twitter.
"Мы обсудили вопросы двухсторонних отношений между Азербайджаном и Арменией, региональной безопасности, а также подписания мирного договора. Я выразил решимость Азербайджана продвигать повестку мира в регионе", - отметил Х.Гаджиев.
Коснувшись ситуации, сложившейся вокруг дороги Ханкенди-Лачын, он отметил, что граждане Азербайджана выражают свой справедливый протест против незаконной эксплуатации природных месторождений, которая наносит ущерб экологии.
"Все утверждения Армении о "блокаде" безосновательны, и являются элементом черного пиара", - подчеркнул помощник президента.
Today had telephone call w/ @jakejsullivan National Security Advisor of @POTUS. We reviewed bilateral ties, regional security issues, normalisation and peace treaty talks between Azerbaijan-Armenia. Expressed Azerbaijan's resolve to move forward regional peace agenda.