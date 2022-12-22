О нас

Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности США

Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности США Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном относительно подписания ми
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 21:43
Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности США
Хикмет Гаджиев

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном относительно подписания мирного соглашения с Арменией.

Как передает Report, об этом помощник президента написал на своей странице в Twitter.

"Мы обсудили вопросы двухсторонних отношений между Азербайджаном и Арменией, региональной безопасности, а также подписания мирного договора. Я выразил решимость Азербайджана продвигать повестку мира в регионе", - отметил Х.Гаджиев.

Коснувшись ситуации, сложившейся вокруг дороги Ханкенди-Лачын, он отметил, что граждане Азербайджана выражают свой справедливый протест против незаконной эксплуатации природных месторождений, которая наносит ущерб экологии.

"Все утверждения Армении о "блокаде" безосновательны, и являются элементом черного пиара", - подчеркнул помощник президента.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi Baydenin müşaviri ilə Ermənistanla sülh danışıqlarını müzakirə edib

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
В Азербайджане будут проиндексированы все пенсии
16 декабря 2022 г. 10:24
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49
Президент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
ФотоПрезидент и первая леди Азербайджана приняли участие в открытии отеля The Ritz-Carlton Baku
19 декабря 2022 г. 17:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi