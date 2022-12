Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности США

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел телефонный разговор с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном относительно подписания мирного соглашения с Арменией.

Как передает Report , об этом помощник президента написал на своей странице в Twitter .

"Мы обсудили вопросы двухсторонних отношений между Азербайджаном и Арменией, региональной безопасности, а также подписания мирного договора. Я выразил решимость Азербайджана продвигать повестку мира в регионе", - отметил Х.Гаджиев.

Коснувшись ситуации, сложившейся вокруг дороги Ханкенди-Лачын, он отметил, что граждане Азербайджана выражают свой справедливый протест против незаконной эксплуатации природных месторождений, которая наносит ущерб экологии.

"Все утверждения Армении о "блокаде" безосновательны, и являются элементом черного пиара", - подчеркнул помощник президента.