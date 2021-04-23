О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хикмет Гаджиев: Хотели бы надеяться, что администрация США не допустит исторической ошибки

Хикмет Гаджиев: Хотели бы надеяться, что администрация США не допустит исторической ошибки Если это произойдет, то Азербайджан решительно осудит это
Внешняя политика
23 апреля 2021 г. 14:42
Хикмет Гаджиев: Хотели бы надеяться, что администрация США не допустит исторической ошибки
Хикмет Гаджиев
0 : 00
0 : 00

"Всем известна твердая и однозначная позиция Азербайджана по поводу надуманного геноцида армян. Если такой шаг будет предпринят новой администрацией США, то это станет исторической ошибкой".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан всегда выступал против попыток признания так называемого геноцида армян. Признание так называемого геноцида армян - это фальсификация истории. Историю должны изучать историки. Если это произойдет, то Азербайджан решительно осудит это.

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что шаг, предпринятый против Турции – это шаг против Азербайджана, а любой шаг против Азербайджана – это шаг против Турции.

Хотелось бы надеяться, что администрация США не совершит исторической ошибки", - подчеркнул Х.Гаджиев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Ümid etmək istərdik ki, ABŞ administrasiyası tarixi səhvə yol verməyəcək"

Новости партнеров

Самое читаемое

Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
Суговушан: первый шаг к победе - ВИДЕО
21 апреля 2021 г. 14:48
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
Глава государства: Армянский фашизм является самым уродливым и жестоким из тех, что существовали в других странах
21 апреля 2021 г. 01:06
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56
Директор Yeni klinika арестован
Директор Yeni klinika арестован
22 апреля 2021 г. 10:57
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30
Кадры задержания должностных лиц при получении взятки с родственников больных COVID-19
Кадры задержания должностных лиц при получении взятки с родственников больных COVID-19
22 апреля 2021 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi