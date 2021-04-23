Хикмет Гаджиев: Хотели бы надеяться, что администрация США не допустит исторической ошибки

Если это произойдет, то Азербайджан решительно осудит это

"Всем известна твердая и однозначная позиция Азербайджана по поводу надуманного геноцида армян. Если такой шаг будет предпринят новой администрацией США, то это станет исторической ошибкой".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Азербайджан всегда выступал против попыток признания так называемого геноцида армян. Признание так называемого геноцида армян - это фальсификация истории. Историю должны изучать историки. Если это произойдет, то Азербайджан решительно осудит это.

Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что шаг, предпринятый против Турции – это шаг против Азербайджана, а любой шаг против Азербайджана – это шаг против Турции.

Хотелось бы надеяться, что администрация США не совершит исторической ошибки", - подчеркнул Х.Гаджиев.