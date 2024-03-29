Хикмет Гаджиев: COP29 продемонстрировала решимость, дипломатическое и политическое мужество Азербайджана

В последние годы значимость Транскаспийского международного транспортного коридора для перевозок в Евразии резко возросла. Азербайджан, расположенный на пересечении транспортных маршрутов Север-Юг и Восток-Запад, реализует многочисленные меры. Азербайджан

В последние годы резко возросло значение Транскаспийского международного транспортного коридора в осуществлении перевозок в Евразии. Азербайджан, расположенный на пересечении транспортных путей в направлениях Север-Юг и Восток-Запад, проводит в связи с этим многочисленные мероприятия. В результате работы в области расширения морских торговых портов, увеличения количества построенных судов, модернизации железных дорог, устойчивого роста объема морских и сухопутных грузоперевозок Азербайджан становится важным транспортным и логистическим центром на Южном Кавказе.

Как сообщает Report , об этом помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сказал в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

Напомнив о том, что Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу "Один пояс, один путь", выдвинутую Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, помощник Президента отметил, что данный проект позитивно отразился на общем благосостоянии стран, расположенных вдоль маршрута, укрепил сотрудничество между ними, а также способствовал диалогу между цивилизациями, благодаря чему международное сообщество смогло воспользоваться достоянием древней китайской цивилизации.

"Мы считаем этот проект сотрудничеством, партнерством, которые смогут принести благополучие странам, расположенным вдоль маршрута. Азербайджан, который находится между Каспийским и Черным морями, является естественным хабом, связывающим Центральную Азию и Европу", – сказал Хикмет Гаджиев.

Констатировав, что недавно поезд, направлявшийся из китайского города Сиань через Казахстан и Каспийское море, достиг Азербайджана всего за 11 дней, помощник Президента подчеркнул, что данный маршрут еще раз доказал, что является очень важным, конкурентоспособным и выгодным в транспортном отношении. Кроме того, этот маршрут безопасен и надежен.

"Мы много работаем с нашими китайскими друзьями для дальнейшего повышения эффективности и конкурентоспособности этого торгового пути", – добавил он.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан одновременно прилагает усилия для увеличения пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, так как товары перевозятся не только с Востока на Запад, но и в обратном направлении. Европейские компании и торговые организации смогут воспользоваться данным маршрутом для выхода на рынки Китая и Центральной Азии.

Отмечалось, что наряду с маршрутом Восток-Запад Азербайджан развивает маршрут Север-Юг. И таким образом Азербайджан признан транспортным и логистическим центром на Евразийском континенте.

Отметив, что в последние годы Азербайджан уделяет внимание развитию ненефтяной экономики и стремится к диверсификации экономики, помощник Президента довел до внимания создание в нашей стране солнечных электростанций. Он сказал, что это является важным этапом в сотрудничестве между Азербайджаном и Китаем в сфере зеленой энергии.

В интервью была затронута тема проведения в этом году в Азербайджане COP29, отмечено, что поднятый и нерешенный на прошлой конференции вопрос о климатическом финансировании станет главной темой на конференции в Баку.

В то же время, было подчеркнуто, что Азербайджан, являющийся гарантом энергетической безопасности Европы, экспортирует нефть и природный газ в европейские страны.

Отмечалось, что между Китаем и Азербайджаном существует тесное сотрудничество в энергетической сфере, китайские компании принимают участие в проектах по нефти и природному газу.

Было подчеркнуто, что из-за приоритетности для Азербайджана зеленого перехода китайские компании являются хорошими партнерами в процессе диверсификации экономики нашей страны.

Было отмечено, что в Азербайджане очень рады лидерству Китая в области глобальной зеленой трансформации. Кроме того, Китай фактически доказал возможность зеленого перехода. "Переход к зеленой энергии - один из наших приоритетов. Мы с нетерпением ждем активной работы с нашими китайскими друзьями на COP29 и на последующем этапе", - сказал Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента отметил, что проведение COP29 продемонстрирует, что Азербайджан, как страна, обладающая ресурсами ископаемого топлива, проявит решимость, и одновременно дипломатическую и политическую смелость: "Это также демонстрирует нашу сильную и твердую волю. Азербайджан показал, что мы полны решимости, наряду с углеводородными ресурсами, хотим также быть сторонниками зеленой энергии и готовы внести свой вклад в эту концепцию".

Также было отмечено, что Китай и Азербайджан всегда тесно сотрудничают на международной арене, решительно поддерживают многостороннее взаимодействие и отстаивают интересы развивающихся стран.