О нас

Хикмет Гаджиев: Азербайджан разочарован односторонней позицией США в нормализации с Арменией

Хикмет Гаджиев: Азербайджан разочарован односторонней позицией США в нормализации с Арменией Соединенные Штаты Америки заняли одностороннюю позицию в пользу Армении в мирном процессе между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
29 марта 2024 г. 16:04
Хикмет Гаджиев: Азербайджан разочарован односторонней позицией США в нормализации с Арменией
Хикмет Гаджиев

Соединенные Штаты Америки заняли одностороннюю позицию в пользу Армении в мирном процессе между Баку и Ереваном, что весьма разочаровывает.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

"Мы разочарованы определенными заявлениями и действиями Соединенных Штатов. Они заняли одностороннюю позицию в отношении Азербайджана и приняли 907-ю поправку к "Закону о поддержке свободы". Это означает запрет на помощь правительства США Азербайджану, - заявил помощник президента, добавив, что Азербайджан не нуждается ни в какой помощи.- Мы не являемся страной-получателем помощи".

Но дело в том, что поправка 907 была принята конгрессом США еще в 1992 году, когда территории Азербайджана были оккупированы, отметил он.

"Представьте, что вы подвергаетесь оккупации, а конгресс принимает резолюцию, которая запрещает правительству США оказывать поддержку Азербайджану. Опять же, это их выбор. Но проблема в том, что если вы предпринимаете односторонние действия, вы не можете быть полностью беспристрастной стороной в переговорном процессе", - сказал Х. Гаджиев.

По его словам, Азербайджан ценит предложения о поддержке, но в данной ситуации, не считает, что есть необходимость в каком-либо посредничестве.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev: Azerbaijan disappointed with Washington's unilateral attitude in normalization process with Armenia

Другие новости из категории

Хикмет Гаджиев: Сейчас Азербайджан и Армения близки к миру, но есть мешающие его достижению
Хикмет Гаджиев: Сейчас Азербайджан и Армения близки к миру, но есть мешающие его достижению
29 марта 2024 г. 15:39
Первый заместитель премьера Азербайджана принял участие в заседании Экономического совета СНГ
ФотоПервый заместитель премьера Азербайджана принял участие в заседании Экономического совета СНГ
29 марта 2024 г. 15:03
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эквадора
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Эквадора
29 марта 2024 г. 15:02
VI Всемирный форум по межкультурному диалогу пройдет в Баку в мае
VI Всемирный форум по межкультурному диалогу пройдет в Баку в мае
29 марта 2024 г. 14:07
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Сахиба Гафарова: Вторая Карабахская война и АТО положили конец череде геноцидов азербайджанцев
Сахиба Гафарова: Вторая Карабахская война и АТО положили конец череде геноцидов азербайджанцев
29 марта 2024 г. 13:07
Посол: В Азербайджане уважительно относятся к украинским памятникам
ФотоПосол: В Азербайджане уважительно относятся к украинским памятникам
29 марта 2024 г. 12:54
МИД Кубы: Подтверждаем готовность укреплять многосторонние отношения с Азербайджаном
МИД Кубы: Подтверждаем готовность укреплять многосторонние отношения с Азербайджаном
29 марта 2024 г. 10:26
Посол: Отношения между Азербайджаном и Беларусью приобрели стратегический характер
Посол: Отношения между Азербайджаном и Беларусью приобрели стратегический характер
29 марта 2024 г. 10:07
Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 продемонстрирует решимость, дипломатическую и политическую смелость Азербайджана
Хикмет Гаджиев: Проведение COP29 продемонстрирует решимость, дипломатическую и политическую смелость Азербайджана
29 марта 2024 г. 00:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi