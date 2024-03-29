Хикмет Гаджиев: Азербайджан разочарован односторонней позицией США в нормализации с Арменией

Соединенные Штаты Америки заняли одностороннюю позицию в пользу Армении в мирном процессе между Баку и Ереваном.

Соединенные Штаты Америки заняли одностороннюю позицию в пользу Армении в мирном процессе между Баку и Ереваном, что весьма разочаровывает.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

"Мы разочарованы определенными заявлениями и действиями Соединенных Штатов. Они заняли одностороннюю позицию в отношении Азербайджана и приняли 907-ю поправку к "Закону о поддержке свободы". Это означает запрет на помощь правительства США Азербайджану, - заявил помощник президента, добавив, что Азербайджан не нуждается ни в какой помощи.- Мы не являемся страной-получателем помощи".

Но дело в том, что поправка 907 была принята конгрессом США еще в 1992 году, когда территории Азербайджана были оккупированы, отметил он.

"Представьте, что вы подвергаетесь оккупации, а конгресс принимает резолюцию, которая запрещает правительству США оказывать поддержку Азербайджану. Опять же, это их выбор. Но проблема в том, что если вы предпринимаете односторонние действия, вы не можете быть полностью беспристрастной стороной в переговорном процессе", - сказал Х. Гаджиев.

По его словам, Азербайджан ценит предложения о поддержке, но в данной ситуации, не считает, что есть необходимость в каком-либо посредничестве.