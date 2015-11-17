Хикмет Гаджиев: Армения, может быть, единственная страна в мире, которая гордится своими "террористическими традициями"

"Самые жестокие и кровавые террористические акты во Франции совершила именно АСАЛА"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Армения, может быть, единственная страна в мире, которая гордится своими "террористическими традициями".

Об этом на запрос Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Комментируя мнение заместителя министра иностранных дел Армении Шаварша Кочаряна относительно Азербайджана, Х.Гаджиев отметил, что по своему историческому прошлому и modus operandi, "армянский терроризм" превратился в объект исследования в качестве особой отрасли терроризма на международном уровне: "Советуем официальным лицам Армении, в том числе биологу-дипломату Шаваршу Кочаряну ознакомиться с размещенными в интернете специальными отчетами и исследованиями Центрального разведывательного управления и Госдепартамента США, с которых взята классификация конфиденциальности. Распространившееся с конца XIX века вооруженное дашнакское движение и движение "Хнчак", конфискация собственности армянских церквей Царской России и превращение их в убежище для армянских террористов и в амбары для боеприпасов, кровопролития в Восточной Анатолии во время Первой мировой войны и в марте 1918 года в Баку являются основательными фактами, доказывающими исторические мотивы армянского терроризма".

Представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что начиная с 70-х годов возникновение новой волны армянского терроризма АСАЛА и его подгрупп - террористических группировок "Группа Орли", "Гегарон", "Армянский союз", "Молодежный армянский союз", "Группа 9 июня", "Скадрон покушения", "Апостол", "Шведская группа" запомнилось кровавыми террористическими актами на Ближнем Востоке, Европе и Северной Америке.

Х.Гаджиев отметил, что самые жестокие и кровавые террористические акты во Франции, которая сегодня страдает от террористических актов, совершила именно АСАЛА: "Кровавый террор во французском аэропорту Орли 15 июля 1983 года является ярким свидетельством этому".

Он сообщил, что начиная с 80-х годов, в качестве составной части территориального иска Армении против Азербайджана, армянские террористические организации и органы спецслужбы Армении совершили более 32 террористических актов в транспортной системе и в других общественных объектах Азербайджана, жертвами которых стали тысячи невинных людей: "Совершение этих террористических актов спецслужбами Армении было полностью доказано оперативно-следственными путями.

26 февраля 1992 года при участии групп "Арамо" и "Арабо" АСАЛА была совершена ходжалинская резня.

В настоящее время террористическая организация АСАЛА и ее подструктуры интегрировали в органы спецслужб Армении.

Террористическими актами в бакинском метро 19 марта и 3 июля 1994 года, совершенными армянскими спецслужбами, Армения заложила основу террора в метро во всем мире. На основе этой традиции армянских спецорганов спустя 10 лет совершены террористические акты в метро в Мадриде и Лондоне.

Армения, может быть, единственная страна в мире, которая гордится своими "террористическими традициями". Ярким примером этого является то, что фашист "Генерал Дро" член АСАЛА, ярый террорист Монте Мелконян объявлены национальными героями Армении. В их честь в Ереване воздвигнуты памятники. Действия армянских террористов включены в учебники средних и высших школ в качестве примера "национального героизма".

Сегодня Азербайджанская Республика сталкивается с террористическими угрозами Армении на государственном уровне и угрозами международного терроризма. Поддержка Азербайджана в борьбе против международного терроризма достойно оценивается мировым сообществом".