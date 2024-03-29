Хикмет Гаджиев: Армении следует сторониться контрпродуктивных геополитических игр

Армения должна продемонстрировать более сильную политическую готовность к мирному процессу с Азербайджаном и мирного преобразования региона Южного Кавказа.

Армения должна продемонстрировать серьезную политическую готовность к миру с Азербайджаном и преобразованию региона Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в интервью китайскому телеканалу Phoenix.

По его словам, Азербайджан готов продолжить обсуждения предложений России по мирному процессу с Ереваном: "Россия - наш сосед и партнер и предлагает хорошие площадки для переговоров. Азербайджан также готов продолжить дискуссии в определенных городах России".

"У нас есть стратегические параметры мирного договора и мирного преобразования региона Кавказа, это более чем очевидно и наглядно", - подчеркнул помощник президента, с сожалением отметив, что Армения отказывается от платформы, предлагаемой Россией.

"Армянская сторона также должна продемонстрировать такую готовность вместо того, чтобы искать ненужные и бесполезные отговорки, а также быть вовлеченной в контрпродуктивные геополитические интриги за пределами региона", - добавил Хикмет Гаджиев.