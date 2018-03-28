Хасан Роухани: Волею двух наций мы добьемся дальнейшего развития связей

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Мы считаем безопасность и суверенитет Азербайджана своими безопасностью и суверенитетом. Волею двух государств, двух наций и двух народов мы добьемся дальнейшего развития связей".

Как передает Report, об этом сказал президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани 28 марта после церемонии официальной встречи тет-а-тет с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"В дни праздника Новруз мы - гости Вашей страны и народа. Две крупные нации, два больших народа региона обладают общей историей и культурой. В то же время определены общие цели, чтобы добиться выполнения предстоящих задач. Очень рад регулярным встречам с Вами. Мы - свидетели развития, достигнутого в связях двух стран.

За прошедшие несколько лет мы встречались десять раз, то есть встречались лицом к лицу. Это свидетельствует о том, что связи двух стран основаны на искренности. Обговоренные в прошлом вопросы сегодня приносят свои плоды, мы и завтра станем свидетелями нескольких открытий. Могу с уверенностью сказать, что договоренности, которых мы достигнем в ходе нынешнего визита, также послужат развитию связей двух стран.

Мы считаем безопасность и суверенитет Азербайджана своими безопасностью и суверенитетом. Волею двух государств, двух наций и двух народов мы добьемся дальнейшего развития этих связей. Еще раз благодарю за гостеприимство Вашего превосходительства и Вашего народа."