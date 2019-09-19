​Халаф Халафов: Процесс делимитации границы с Грузией продолжается

"Мы продолжаем проводить встречи с грузинской стороной на уровне экспертов".

Как сообщает Report, об этом сказал специальный представитель президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

По его словам, следующее заседание комиссии по делимитации азербайджано-грузинской границы состоится в Грузии: "Мы завершили первый этап в августе. Встречи второго этапа продолжатся до конца сентября. По итогам экспертной встречи мы примем решение о проведении очередного заседания, которое пройдет в Грузии, скорее всего в ноябре".