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Халаф Халафов: Процесс делимитации границы с Грузией продолжается

​Халаф Халафов: Процесс делимитации границы с Грузией продолжается

"Мы продолжаем проводить встречи с грузинской стороной на уровне экспертов".

Как сообщает Report, об этом сказал  специальный представитель президента Азербайджанской Республики по вопросам границы и Каспийского моря, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

По его словам, следующее заседание комиссии по делимитации азербайджано-грузинской границы состоится в Грузии: "Мы завершили первый этап в августе. Встречи второго этапа продолжатся до конца сентября. По итогам экспертной встречи мы примем решение о проведении очередного заседания, которое пройдет в Грузии, скорее всего в ноябре". 

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