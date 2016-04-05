Халаф Халафов: Азербайджан призывает международное сообщество оказать влияние на Армению, чтобы принудить ее к мирному решению конфликта

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов выразил отношение по поводу текущих событий на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана.

Как сообщает Report, выступая на 44-м заседании Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в Баку, Х.Халафов выразил озабоченность по поводу последних событий.

Он заявил, что Азербайджан призывает международное сообщество оказать влияние на Армению, чтобы принудить ее к мирному решению конфликта.

"Армения должна покинуть территорию Азербайджана, и конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана", - заявил замминистра.

Он отметил, что вся ответственность за происходящее на линии соприкосновения лежит на Армении.