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    Халаф Халафов: Азербайджан призывает международное сообщество оказать влияние на Армению, чтобы принудить ее к мирному решению конфликта

    Конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов выразил отношение по поводу текущих событий на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана.

    Как сообщает Report, выступая на  44-м заседании Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в Баку, Х.Халафов выразил озабоченность по поводу последних событий.

    Он заявил, что Азербайджан призывает международное сообщество оказать влияние на Армению, чтобы принудить ее к мирному решению конфликта.

    "Армения должна покинуть территорию Азербайджана, и конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана", - заявил замминистра.

    Он отметил, что вся ответственность за происходящее на линии соприкосновения лежит на Армении.

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