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    В Риме состоится конференция "История и будущее азербайджанской дипломатии"

    В конференции примет участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Хафиз Пашаев

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Риме состоится конференция на тему "История и будущее азербайджанской дипломатии".

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию Университета АДА, конференция состоится 4 февраля при организационной поддержке Итальянского общества международных организаций (SIDI).

    Согласно информации, в работе конференции примет участие ректор АДА, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Хафиз Пашаев, который выступит с лекцией о своей карьере дипломата.

    Кроме того, на конференции примут участие глава SIDI Франко Фраттини, аналитик Алессандро Полити, журналист Сандро Тети.

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