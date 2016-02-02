В Риме состоится конференция "История и будущее азербайджанской дипломатии"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Риме состоится конференция на тему "История и будущее азербайджанской дипломатии".

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Университета АДА, конференция состоится 4 февраля при организационной поддержке Итальянского общества международных организаций (SIDI).

Согласно информации, в работе конференции примет участие ректор АДА, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Хафиз Пашаев, который выступит с лекцией о своей карьере дипломата.

Кроме того, на конференции примут участие глава SIDI Франко Фраттини, аналитик Алессандро Полити, журналист Сандро Тети.