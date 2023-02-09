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HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения

HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения Турецкое телевидение HaberGlobal подготовило сюжет "Азербайджан протянул руку помощи Турции" об отправке гуманитарной помощи в район землетрясения по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 11:22
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения

Турецкое телевидение HaberGlobal подготовило сюжет "Азербайджан протянул руку помощи Турции" об отправке гуманитарной помощи в район землетрясения по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Как сообщает Report, в сюжете рассказывается, что, по поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, направленная Фондом Гейдара Алиева гуманитарная помощь доставлена в Газиантеп с целью поддержки пострадавших от землетрясения в Турции, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы.

Особо подчеркивается, что первым на помощь Турции пришел братский Азербайджан, где и правительство, и народ мобилизовали усилия на оказание гуманитарной помощи.

Представитель фонда Эльвин Асланов на борту самолета, на котором была отправлена гуманитарная помощь, рассказал корреспонденту телеканала HaberGlobal, что гуманитарный груз состоит, в основном, из медицинских принадлежностей: "В то же время гуманитарная помощь включает в себя кислородные маски, системы фильтрации, перевязочные материалы, шины для шеи и позвоночника, носилки, теплая одежда”.

Он отметил, что пока это первая партия помощи: "Гуманитарная помощь будет продолжена. В Баку волонтеры общественного объединения “Региональное развитие” Фонда Гейдара Алиева осуществляют сбор необходимых вещей, которые приносят граждане Азербайджана для помощи Турции. В ближайшие дни этот груз также будет доставлен в Турцию. Процесс будет идти поэтапно".

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Стихийное бедствие затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур в память о погибших.

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Версия на английском языке Haber Global prepares footage about Heydar Aliyev Foundation's aid to earthquake zone - VIDEO
Версия на азербайджанском языке “HaberGlobal” Heydər Əliyev Fondunun zəlzələ bölgəsinə yardımları ilə bağlı süjet hazırlayıb - VİDEO

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