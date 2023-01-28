Гусман: Иран должен провести тщательное расследование в связи с терактом в посольстве Азербайджана

Иран должен провести всестороннее расследование теракта в посольстве Азербайджана и внести ясность в данный инцидент.

Иран должен провести самое тщательное расследование и объяснить Азербайджану, всему миру, как такое могло произойти.

Как передает нахчыванское бюро Report , об этом заявил Азербайджанскому Телевидению и NTV (Нахчыванское телевидение) находящийся с визитом в Нахчыванской АР известный российский журналист, переводчик и телеведущий, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, заслуженный работник культуры РФ Михаил Гусман, комментируя вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране.

Решительно осудив теракт в Тегеране, М.Гусман отметил, что вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране отозвалось болью в сердцах всех, кто понимает, насколько страшен терроризм: "Этот теракт всех возмутил. Министр иностранных дел России, ООН резко отреагировали на него. Выражаю соболезнования семье Орхана Аскерова, который ценой своей жизни, вместе со своими товарищами предотвратил еще большую трагедию.

Я считаю, что терроризму нет места в современном мире. Азербайджан не приемлет терроризм, об этом заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я считаю, что Иран должен провести самое тщательное расследование и объяснить Азербайджану, всему миру, как такое могло произойти.", - сказал он.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.