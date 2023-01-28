О нас

Гусман: Иран должен провести тщательное расследование в связи с терактом в посольстве Азербайджана

Гусман: Иран должен провести тщательное расследование в связи с терактом в посольстве Азербайджана Иран должен провести всестороннее расследование теракта в посольстве Азербайджана и внести ясность в данный инцидент.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 21:20
Гусман: Иран должен провести тщательное расследование в связи с терактом в посольстве Азербайджана

Иран должен провести самое тщательное расследование и объяснить Азербайджану, всему миру, как такое могло произойти.

Как передает нахчыванское бюро Report, об этом заявил Азербайджанскому Телевидению и NTV (Нахчыванское телевидение) находящийся с визитом в Нахчыванской АР известный российский журналист, переводчик и телеведущий, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, заслуженный работник культуры РФ Михаил Гусман, комментируя вооруженное нападение на азербайджанское посольство в Тегеране.

Решительно осудив теракт в Тегеране, М.Гусман отметил, что вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Тегеране отозвалось болью в сердцах всех, кто понимает, насколько страшен терроризм: "Этот теракт всех возмутил. Министр иностранных дел России, ООН резко отреагировали на него. Выражаю соболезнования семье Орхана Аскерова, который ценой своей жизни, вместе со своими товарищами предотвратил еще большую трагедию.

Я считаю, что терроризму нет места в современном мире. Азербайджан не приемлет терроризм, об этом заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Я считаю, что Иран должен провести самое тщательное расследование и объяснить Азербайджану, всему миру, как такое могло произойти.", - сказал он.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qusman: "İran Azərbaycan səfirliyində terrorla bağlı hərtərəfli araşdırma aparmalıdır"

Экслюзивные новости

Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
Турецкий генерал: Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране было заранее спланировано
27 января 2023 г. 14:52
Возмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоВозмездие за события в Дашалты наступило спустя 28 лет - ФОТОРЕПОРТАЖ
26 января 2023 г. 16:14
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
Госкомиссия: Проводится идентификация останков, обнаруженных в массовом захоронении в Дашалты
25 января 2023 г. 16:51
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi