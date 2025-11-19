Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Ильхама Алиева с визитом в Туркменистан в 2026 году
Внешняя политика
- 19 ноября, 2025
- 17:27
Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева в Туркменистан в 2026 году.
Как передает Report, об этом говорится в поздравлении Гурбангулы Бердымухамедов в адрес президента Алиева в связи с единогласно принятым решением 7-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии "О полноправном участии Азербайджанской Республики в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии".
"Ждем Вас, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, как дорого брата и друга на предстоящей в следующем году в Туркменистане 8-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана", - говорится в поздравлении.
